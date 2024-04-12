На западе Москвы машина с людьми упала в реку

«Автомобиль упал в реку на Крылатской улице, по предварительной информации, в салоне машины находились люди», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время устанавливаются причины происшествия, а также информация о пострадавших.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. В Москве на Крылатской улице автомобиль с людьми упал в реку. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Автомобиль упал в реку на Крылатской улице, по предварительной информации, в салоне машины находились люди», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время устанавливаются причины происшествия, а также информация о пострадавших.