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В Воронеже начали снос хостела для мигрантов, мешавшего узнику концлагеря

В Воронеже наконец приступили к сносу самостроя, который долгое время мешал жить бывшему узнику концлагеря. Нелегальное строение, расположенное на Учебном переулке, начали сносить в пятницу, 12 апреля.

Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Как ранее сообщал «МК в Воронеже», 85-летний Вячеслав Гладышевский уже несколько лет мучается от возведенного на соседнем участке самостроя. После того, как появилось данное 2-этажное строение, мужчина оказался заблокирован и к его дому не могла подъехать ни скорая, ни пожарная. Когда бывший узник концлагеря стал бить во все колокола, дело взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело.

Мэрия обещала начать снос 12 апреля, что собственно и произошло. Работы планируют закончить в течении недели.

строительство