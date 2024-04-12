В Воронеже начали снос хостела для мигрантов, мешавшего узнику концлагеря

Как ранее сообщал «МК в Воронеже», 85-летний Вячеслав Гладышевский уже несколько лет мучается от возведенного на соседнем участке самостроя. После того, как появилось данное 2-этажное строение, мужчина оказался заблокирован и к его дому не могла подъехать ни скорая, ни пожарная. Когда бывший узник концлагеря стал бить во все колокола, дело взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело.