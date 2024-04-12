«Довлатов» работал без замечаний. Что известно о наезде ретротрамвая на пешеходов на Наличной улице

Попавший в ДТП трамвай «Довлатов» — совсем новый. В момент наезда пассажиров в нем не было — состав проходил обкатку, рассказали в «Горэлектротрансе». По данным «Фонтанки», на этом этапе обкатки на трамвае не была включена «когнитива» — система, которая есть на всех новых вагонах ГЭТ. Среди прочего, она призвана распознавать препятствие на путях и останавливать трамвай автоматически. Подробнее о ее внедрении читайте здесь.