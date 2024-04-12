В самолете «Уральских авиалиний» пассажиры подрались с экипажем

Ранее в Telegram-канале Mash появилось видео с потасовкой на борту самолета в сочинском аэропорту. Как утверждает автор публикации, перед вылетом бортпроводники обнаружили неисправность, отключили кондиционеры и попросили пассажиров оставаться на своих местах. Спустя час люди, уставшие от жары, стали выбираться наружу, что спровоцировало конфликт с экипажем авиакомпании «Уральских авиалиний». Это же послужило причиной задержки рейса, уточнял автор публикации.