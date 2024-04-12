В Омске второй день подряд стреляют в машины

Случай произошёл в городке Нефтяников, на перекрёстке Мира и Нефтезаводской. Комментаторы, впрочем, в версию о пуле не поверили. Было высказано предположение, что вмятину на корпусе оставил камень, вылетевший из-под колёс проезжавшей мимо машины.