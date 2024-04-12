В Омске второй день подряд стреляют в машины

Сегодня, 12 апреля, в паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение о стрельбе. Автор — анонимный омич или, вероятно, омичка — сообщил, что без десяти восемь вечера в его машину выстрелили.
«Целились, похоже, в заднее окно, но промахнулись, попали в крыло», — сообщает автовладелец.
Случай произошёл в городке Нефтяников, на перекрёстке Мира и Нефтезаводской. Комментаторы, впрочем, в версию о пуле не поверили. Было высказано предположение, что вмятину на корпусе оставил камень, вылетевший из-под колёс проезжавшей мимо машины.
Это уже не первое подобное сообщение за последнее время. Вчера другая омичка рассказала, что в её машину выстрелили напротив «Жемчужины».