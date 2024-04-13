Мужчина пнул терминал и получил за это срок в Астане

Аналогичный случай произошел в 23 марта в 9:20 часов. Так, 33-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ТД «Азия Сити» по проспекту Абылайхана 27/3 пнул терминал приема платежей и повредил его. Нарушителя арестовали на 5 суток.