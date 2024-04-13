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Мужчина пнул терминал и получил за это срок в Астане

В столице продолжается борьба с актами вандализма и нарушителями общественного порядка. Очередных вандалов нашли и привлекли к ответственности, передает El.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Источник: gov.kz

Утром 41-летний гражданин по улице Орынбор, 9 умышленно повредил камеру видеонаблюдения. По решению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 73 840 тенге.

Аналогичный случай произошел в 23 марта в 9:20 часов. Так, 33-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ТД «Азия Сити» по проспекту Абылайхана 27/3 пнул терминал приема платежей и повредил его. Нарушителя арестовали на 5 суток.

С начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернения зданий и жилых помещений наказания получили порядка 90 человека. Все нарушители были привлечены к ответственности.

Отметим, в Астане продолжается акция «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, неравнодушные жители города. В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядок и бережного отношения к городскому имуществу.

Цель акции — пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице. Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.