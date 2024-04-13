Мужчина пнул терминал и получил за это срок в Астане

Утром 41-летний гражданин по улице Орынбор, 9 умышленно повредил камеру видеонаблюдения. По решению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 73 840 тенге.
Аналогичный случай произошел в 23 марта в 9:20 часов. Так, 33-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ТД «Азия Сити» по проспекту Абылайхана 27/3 пнул терминал приема платежей и повредил его. Нарушителя арестовали на 5 суток.
С начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернения зданий и жилых помещений наказания получили порядка 90 человека. Все нарушители были привлечены к ответственности.
Отметим, в Астане продолжается акция «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, неравнодушные жители города. В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядок и бережного отношения к городскому имуществу.
Цель акции — пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице. Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.