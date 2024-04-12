В Брестском районе столкнулись две легковушки: одной управлял пьяный бесправник, но в ДТП виноват не он

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в агрогородке Томашовка. 43-летняя женщина за рулем легковушки марки Volkswagen ехала по ул. Лесной. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Климука она не предоставила преимущество и совершила столкновение с Renault, за рулем которого находился 36-летний мужчина. С места аварии он скрылся, но был оперативно задержан.
Установлено что мужчина управлял транспортным средством не имея прав, также он был в состоянии алкогольного опьянения (3,1 промилле). В Госавтоинспекции уточнили, что водитель не единожды привлекался к ответственности за бесправное и нетрезвое вождение.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 4-летняя и 17-летняя пассажиры Volkswagen доставлены в медучреждение для оценки состояния здоровья.
По факту проводится проверка.