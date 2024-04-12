В Брестском районе столкнулись две легковушки: одной управлял пьяный бесправник, но в ДТП виноват не он

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в агрогородке Томашовка. 43-летняя женщина за рулем легковушки марки Volkswagen ехала по ул. Лесной. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Климука она не предоставила преимущество и совершила столкновение с Renault, за рулем которого находился 36-летний мужчина. С места аварии он скрылся, но был оперативно задержан.