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В Брестском районе столкнулись две легковушки: одной управлял пьяный бесправник, но в ДТП виноват не он

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе столкнулись две легковушки, за рулем одной из них был пьяный бесправник. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в агрогородке Томашовка. 43-летняя женщина за рулем легковушки марки Volkswagen ехала по ул. Лесной. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Климука она не предоставила преимущество и совершила столкновение с Renault, за рулем которого находился 36-летний мужчина. С места аварии он скрылся, но был оперативно задержан.

Установлено что мужчина управлял транспортным средством не имея прав, также он был в состоянии алкогольного опьянения (3,1 промилле). В Госавтоинспекции уточнили, что водитель не единожды привлекался к ответственности за бесправное и нетрезвое вождение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 4-летняя и 17-летняя пассажиры Volkswagen доставлены в медучреждение для оценки состояния здоровья.

По факту проводится проверка.