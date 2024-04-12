Минюст признал иноагентами журналистов Барабанова и Казанцеву

Согласно разъяснению Минюста, господин Барабанов распространял фейки о действиях и решениях правительства России и выступал против спецоперации на Украине. Госпожа Казанцева, по сообщению министерства, также распространяла фейки, высказывалась против СВО, а также «принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом».
«Асташин выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах», — говорится в сообщении министерства.
Распространением недостоверной информации, по утверждению Минюста, также занимались господин Филиппов и господин Кузьмин. Оба они также выступали против спецоперации на Украине.
Также Минюст сообщил об исключении из реестра «Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова», общества с ограниченной ответственностью «ЗП» и автономной некоммерческой организации по реализации социально-правовых программ «Лилит». Все они были исключены из реестра в связи с ликвидацией.
По состоянию на 12 апреля 2024 года, реестр лиц и организаций, которые по мнению Минюста, являются иностранными агентами, включает 801 наименование. На прошлой неделе в реестр включили писателя Михаила Веллера и основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову.