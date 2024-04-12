Минюст признал иноагентами журналистов Барабанова и Казанцеву

Также Минюст сообщил об исключении из реестра «Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова», общества с ограниченной ответственностью «ЗП» и автономной некоммерческой организации по реализации социально-правовых программ «Лилит». Все они были исключены из реестра в связи с ликвидацией.