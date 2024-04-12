ВСУ обстреляли жилые дома в Токмаке, есть погибшие

В свою очередь, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что при обстреле погибли шесть человек, включая одного ребенка. Кроме того, тяжелые ранения получили не менее 20 жителей города.