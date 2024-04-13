Арестован разработчик платформы для педагогов

С ходатайством об аресте Ярослава Демченко в Тверской суд обратился следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Набор аргументов в пользу необходимости отправить фигуранта в СИЗО был приведен стандартный: может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства.
При этом не признающий своей вины господин Демченко попросил суд ограничиться в отношении него менее строгой мерой пресечения, пообещав оказывать следствию всяческое содействие в установлении истины. Однако судья Ксения Панова приняла сторону следователя, заключив Ярослава Демченко под стражу до 25 мая.
Речь в материалах расследования идет о событиях 2019 года, когда ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в лице Ярослава Демченко заключило контракт со столичным ООО «Клевер». Последнее должно было разработать для заказчика автоматизированную информационную систему (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника “Горизонт”». Платформа «Горизонт» (социальная сеть) предназначена для обмена профессиональными знаниями и компетенциями среди педагогических работников.
Само ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» занимается организацией и проведением мероприятий по продвижению лучших практик и инициатив в образовании и воспитании, повышению престижа педагогических профессий, обсуждению социально значимых проблем в этой сфере.
Разработку платформы Минпросвещения заказывало в октябре 2019 года, следует из данных на портале госзакупок. Стоимость контракта составляла 42 млн руб. В основные задачи платформы, судя по техническому заданию, входят «актуализация и расширение полученных педагогическими работниками в процессе профессионального образования знаний и умений», «создание среды поддержки и наставничества, условий для профессиональной адаптации педагогических работников». Подрядчик должен был разработать сервис основного приложения, его клиентской части, авторизации, которые должны также включать сервис обмена мгновенными сообщениями, расчета рейтинга, профиля компетенций, систему управления базами данных и другой функционал. Система также должна иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг. Работы должны были быть выполнены в течение 70 дней после заключения договора.
По версии же следствия, ООО «Клевер» изначально не собиралось исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Так, часть работ по разработке АИС была выполнена якобы фиктивно, а во ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» приняли заведомо не соответствующие условиям контракта работы как исполненные.
В ходе расследования было установлено, что из выделенных из бюджета 42 млн руб. на оплату фиктивных работ ушло более 38 млн руб.
Впоследствии эти деньги были присвоены «должностными лицами», одним из которых оказался господин Демченко. При этом в ходе судебного заседания следователь утверждал, что сеть программы «Горизонт» вообще не работает.
Отметим, что это не первый коррупционный скандал, в котором фигурируют сотрудники фонда.
В марте нынешнего года Никулинский суд назначил условное наказание троим руководителям ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»: Максиму Инкину (3,5 года), Евгению Заку (4,5 года) и Артуру Стеценко (3 года). Все они, а также осужденная на 5 лет экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова были признаны виновными в особо крупных хищениях.