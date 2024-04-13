Арестован разработчик платформы для педагогов

Разработку платформы Минпросвещения заказывало в октябре 2019 года, следует из данных на портале госзакупок. Стоимость контракта составляла 42 млн руб. В основные задачи платформы, судя по техническому заданию, входят «актуализация и расширение полученных педагогическими работниками в процессе профессионального образования знаний и умений», «создание среды поддержки и наставничества, условий для профессиональной адаптации педагогических работников». Подрядчик должен был разработать сервис основного приложения, его клиентской части, авторизации, которые должны также включать сервис обмена мгновенными сообщениями, расчета рейтинга, профиля компетенций, систему управления базами данных и другой функционал. Система также должна иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг. Работы должны были быть выполнены в течение 70 дней после заключения договора.