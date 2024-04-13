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В Орше в результате ДТП пострадала женщина

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше пешеход пострадала в результате ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

ДТП случилось вечером 12 апреля вблизи дома № 79 по улице Жана-Поля Марата. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля «Peugeot» сбил женщину, вышедшую на проезжую часть.

В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в медучреждение. По факту ДТП ведется проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность участников дорожного движения зависит от них самих. Водителям нужно оставаться максимально внимательными, а пешеходам — переходить проезжую часть в установленных для этого местах, перед этим убедившись, что транспортные средства остановились и уступают дорогу.