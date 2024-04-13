В Орше в результате ДТП пострадала женщина

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность участников дорожного движения зависит от них самих. Водителям нужно оставаться максимально внимательными, а пешеходам — переходить проезжую часть в установленных для этого местах, перед этим убедившись, что транспортные средства остановились и уступают дорогу.