В Орше в результате ДТП пострадала женщина

ДТП случилось вечером 12 апреля вблизи дома № 79 по улице Жана-Поля Марата. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля «Peugeot» сбил женщину, вышедшую на проезжую часть.
В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в медучреждение. По факту ДТП ведется проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что безопасность участников дорожного движения зависит от них самих. Водителям нужно оставаться максимально внимательными, а пешеходам — переходить проезжую часть в установленных для этого местах, перед этим убедившись, что транспортные средства остановились и уступают дорогу.