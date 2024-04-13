Рогов допустил нахождение людей под завалами после обстрела ВСУ Токмака

Ранее в этот же день стало известно, что в Запорожской области в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака погибли мирные жители, в числе которых был один ребенок, десятки мирных жителей получили тяжелые ранения. Как отметил глава региона Евгений Балицкий, всем пострадавшим и родственникам погибших в результате случившегося будет оказана вся необходимая помощь.