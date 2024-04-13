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Рогов допустил нахождение людей под завалами после обстрела ВСУ Токмака

Под завалами разрушенных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) домов в городе Токмак Запорожской области могут всё еще находиться люди. Об этом 12 апреля сообщил «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: Reuters

«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — сказал он.

По его словам, продолжается разбор завалов жилых домов в месте попадания снарядов.

Ранее в этот же день стало известно, что в Запорожской области в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака погибли мирные жители, в числе которых был один ребенок, десятки мирных жителей получили тяжелые ранения. Как отметил глава региона Евгений Балицкий, всем пострадавшим и родственникам погибших в результате случившегося будет оказана вся необходимая помощь.

Позднее Рогов уточнил, что шесть человек погибли в результате обстрела Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ. По его словам, в результате случившегося по меньшей мере 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.