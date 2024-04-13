Жительница Приморья, воспользовавшись доверием соседки, украла ее золотые украшения

В Хорольском округе 65-летняя женщина обратилась в полицию после того, как из ее дома пропали золотые украшения на сумму 50 тысяч рублей. Как выяснилось, квартиру никто не взламывал, а значит под подозрение попадает кто-то знакомый, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.