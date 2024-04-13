За оскорбление медсестры павлодарцу грозит арест

Только с начала года в Павлодарской области за совершение мелкого хулиганства наказано 310 нарушителей, из которых трое жителей Иртышского района. По словам полицейских, оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме. Это может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам. За него на обидчика через суд можно наложить административный штраф или арест.