Катался во дворе: полицейский сбил ребенка в Хабаровске

Резонансное ДТП произошло в Хабаровске. На пятилетнего ребенка наехал сотрудник полиции. Дело дошло до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Информация о произошедшем разлетелась по социальным сетям. Сообщается, что пятилетний ребенок катался во дворе дома, когда на него наехал автомобиль. В нем находился сотрудник полиции.
Сообщается, что правоохранитель был трезв, а ребенок получил незначительные травмы. Тем не менее, мать разместила обращение к главе Следкома с просьбой принять меры к полицейскому.
— Главе ведомства доложат о ходе проверки по факту ДТП, в котором пострадал малолетний житель Хабаровского края. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику доложить о ходе проверки и установленных фактах, — рассказали в Следственном комитете России.
Региональный следком сейчас проводит процессуальную проверку.