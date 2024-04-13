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Катался во дворе: полицейский сбил ребенка в Хабаровске

О полицейском, сбившем ребенка в Хабаровске, доложат Бастрыкину.

Источник: Комсомольская правда

Резонансное ДТП произошло в Хабаровске. На пятилетнего ребенка наехал сотрудник полиции. Дело дошло до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Информация о произошедшем разлетелась по социальным сетям. Сообщается, что пятилетний ребенок катался во дворе дома, когда на него наехал автомобиль. В нем находился сотрудник полиции.

Сообщается, что правоохранитель был трезв, а ребенок получил незначительные травмы. Тем не менее, мать разместила обращение к главе Следкома с просьбой принять меры к полицейскому.

— Главе ведомства доложат о ходе проверки по факту ДТП, в котором пострадал малолетний житель Хабаровского края. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику доложить о ходе проверки и установленных фактах, — рассказали в Следственном комитете России.

Региональный следком сейчас проводит процессуальную проверку.