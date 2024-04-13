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Пострадали двое: что произошло на дорогах Хабаровского края 12 апреля

Госавтоинспекция региона опубликовала ежедневную сводку ДТП.

В пятницу, 12 апреля, в Хабаровском крае зарегистрировали два ДТП, в которых травмировалось двое человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

За сутки на территории края произошло одно столкновение транспортных средств и один наезд на пешехода. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Погибших нет.

Всего за пятницу в регионе выявлено 582 нарушения ПДД. К административной ответственности привлечены:

16 водителей, севших за руль в нетрезвом виде;

36 водителей, не уступивших дорогу пешеходам;

60 водителей, не пристёгнутых ремнем безопасности.

ГИБДД