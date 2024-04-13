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Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — сказал собеседник агентства.

О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее стало известно, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил агентству источник в силовых структурах, бывший сотрудник службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.

Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

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