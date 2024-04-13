Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — сказал собеседник агентства.
О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позднее стало известно, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил агентству источник в силовых структурах, бывший сотрудник службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.
Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.