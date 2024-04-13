Глава алмазного центра AWDC подал в отставку из-за санкций против России

Все направляемые в Евросоюз алмазы должны пройти проверку в бельгийском Антверпене, мировом центре индустрии. С 1 января 2024 года в странах Евросоюза начал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запрет попали и косвенные поставки из России. В сентябре власти ЕС планируют запустить в Антверпене новую систему отслеживания страны происхождения драгоценных камней. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.