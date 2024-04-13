Инспекторы ДПС во Владивостоке нашли героин у пассажира автомобиля

Инспекторы ДПС остановили в районе улицы Маяковской Toyota Prius для проверки документов. В процессе разговора водителей полицейские обратили внимание, что пассажир ведет себя подозрительно. Было очевидно, что он сильно нервничал. На вопрос, есть ли при нем наркотики, ответил отрицательно.