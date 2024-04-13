Инспекторы ДПС во Владивостоке нашли героин у пассажира автомобиля

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции обнаружили героин у пассажира автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
Инспекторы ДПС остановили в районе улицы Маяковской Toyota Prius для проверки документов. В процессе разговора водителей полицейские обратили внимание, что пассажир ведет себя подозрительно. Было очевидно, что он сильно нервничал. На вопрос, есть ли при нем наркотики, ответил отрицательно.
Однако при личном досмотре его слова не подтвердились. Полицейские обнаружили у гражданина вещество, похожее на наркотическое. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Пассажира задержали.
Исследование показало, что изъятое вещество — это смесь с содержанием героина. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.