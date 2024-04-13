Авиация ударила по украинским войскам «Тулумбасами»

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился по заданным координатам», — сказали в ведомстве.
В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — добавили в Минобороны.