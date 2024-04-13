Авиация ударила по украинским войскам «Тулумбасами»

В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.