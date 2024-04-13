Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении

В ведомстве добавили, что стрельба велась из 120-миллиметрового миномета. Расчету до первого выстрела потребовалось всего несколько минут для занятия огневой позиции и вычислений исходных данных для стрельбы. В оборонном ведомстве отметили, что минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 5 тысяч метров.