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Десант подавил огневые точки ВСУ на Северском направлении

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Тульские десантники из состава Южной группировки российских войск подавили огнем из минометов огневые точки ВСУ и уничтожили пытавшуюся закрепиться пехоту на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Разведка получила данные о закреплении противника… Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. Минометные расчеты тульских десантников подавили огневые позиции ВСУ в опорном пункте севернее Веселого в ДНР и уничтожили пехоту противника», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что стрельба велась из 120-миллиметрового миномета. Расчету до первого выстрела потребовалось всего несколько минут для занятия огневой позиции и вычислений исходных данных для стрельбы. В оборонном ведомстве отметили, что минометные расчеты ВДВ ведут огонь на подавление огневых позиций, а также на уничтожение укрытой живой силы противника на дальности до 5 тысяч метров.

«В ходе боевой работы расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить ее. Для достижения внезапности работа ведется в ночное время суток», — сообщили в МО РФ.