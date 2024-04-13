Оставил и уехал к другу: авиапассажир потерял чемодан в аэропорту Хабаровска

Жительницу Хабаровска осудят за кражу чемодана из аэропорта. Заявление в полицию поступило от 24-летнего мужчины. Он оставил имущество в аэропорту без присмотра и уехал к другу. Когда вернулся, его на месте не было. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ущерб составил около 10 тысяч рублей. Оперативники начали расследование. Выяснилось, что чемодан украла 53-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре. Она прилетела из Южно-Сахалинска и заметила одиноко стоящее имущество. Кстати, раньше у нее уже были судимости за кражи.
— Ожидая автобуса в Комсомольск-на-Амуре, находясь в здании аэропортового комплекса, она увидела стоящий без присмотра чемодан и решила забрать его с собой. Женщина погрузила чемодан в багажный отсек автобуса и уехала по месту жительства, что находилось в чемодане она не знала, открыв его дома обнаружила мужские вещи и документы, — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.
Утром следующего дня в гости к женщине нагрянули полицейские. Они забрали похищенное имущество, а на нее завели уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд.