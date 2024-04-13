Оставил и уехал к другу: авиапассажир потерял чемодан в аэропорту Хабаровска

— Ожидая автобуса в Комсомольск-на-Амуре, находясь в здании аэропортового комплекса, она увидела стоящий без присмотра чемодан и решила забрать его с собой. Женщина погрузила чемодан в багажный отсек автобуса и уехала по месту жительства, что находилось в чемодане она не знала, открыв его дома обнаружила мужские вещи и документы, — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.