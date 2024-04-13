Жизнь после потопа. Что получают пострадавшие после наводнений

Пострадавшие в результате наводнений сразу получают от государства выплату в 10 тыс. рублей. Так было во всех ЧП. Дамбы отстроили. И тут трагедии помогли — их привели в порядок на всех реках регионов, чтобы не ждать нового потопа. А что кроме? В июле 2012 года сокрушительное наводнение накрыло Краснодарский край. В Крымске разрушило дамбу. Погибли более 150 человек, поток смыл несколько тысяч домов. Город восстановили быстро. Буквально за год, за счёт федерального бюджета. Большая часть пострадавших предпочла получить сертификаты и купить квартиры самостоятельно. На ремонт и восстановление имущества из краевой казны жителям выдали по 50 тыс. рублей, из федерального -ещё по 100 тыс. (каждому члену семьи). Семьи, потерявшие близких, получили по 2 млн рублей.