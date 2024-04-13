Жизнь после потопа. Что получают пострадавшие после наводнений

Оренбуржье сегодня — точка бедствия. Тысячи пострадавших, затопленные микрорайоны. Жители ждут, когда уйдёт большая вода, когда начнутся выплаты, когда восстановят дамбу. Увы, это не впервой. На слуху — Дальний Восток, Крымск, Тулун, что пострадали от большой воды раньше. Как восстанавливались после наводнения регионы страны, как там с компенсациями и стройкой? Подробности в материале irk.aif.ru.
2 миллиона родным погибших
Пострадавшие в результате наводнений сразу получают от государства выплату в 10 тыс. рублей. Так было во всех ЧП. Дамбы отстроили. И тут трагедии помогли — их привели в порядок на всех реках регионов, чтобы не ждать нового потопа. А что кроме? В июле 2012 года сокрушительное наводнение накрыло Краснодарский край. В Крымске разрушило дамбу. Погибли более 150 человек, поток смыл несколько тысяч домов. Город восстановили быстро. Буквально за год, за счёт федерального бюджета. Большая часть пострадавших предпочла получить сертификаты и купить квартиры самостоятельно. На ремонт и восстановление имущества из краевой казны жителям выдали по 50 тыс. рублей, из федерального -ещё по 100 тыс. (каждому члену семьи). Семьи, потерявшие близких, получили по 2 млн рублей.
Отстроить заново
Прошёл год, и под воду в буквальном смысле слова ушёл Дальний Восток. На этой территории залило водой 13 тысяч домов в 235 посёлках. Общее число пострадавших — почти 100 тысяч человек. Система сработала быстро. Лишившихся крыши над головойпо спискам обеспечили новым жильём, а всё, что можно отремонтировать, привели в порядок. И в этом случае почти половина «подтопленцев» предпочла покупать жильё самостоятельно, на соцвыплату. В этот раз, кроме единовременной помощи, было выплачено по 100 тысяч рублей. На выплаты ушло почти 10 миллиардов. Поскольку потоп коснулся сельских посёлков, деньги от государства получили и те, кто потерял посевы.
Вновь большая вода стала причиной катастрофы в 2019 году в Иркутской области. Наводнением после прорыва дамбы смыло десятую часть города Тулун. История как с Орском, почти под копирку. Стихией унесло дома — все видели страшные кадры с плывущим по реке жильём. Около 11 тысяч человек остались без крова. К тому времени город был постепенно приходящим в упадок райцентром. Поэтому после получения сертификатов около 4 тысяч жителей уехали из города. Тулун восстановили заново, построили новые микрорайоны, разработали генплан, с указанием, где нельзя строиться.