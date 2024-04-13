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За сутки в Приморье зарегистрировано 26 природных пожаров площадью более 750 га

Почти все они потушены, один — локализован.

Источник: PrimaMedia.ru

За прошедшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 26 природных пожаров общей площадью более 750 гектаров. 25 из них ликвидированы, еще один — локализован, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона.

На землях лесного фонда произошло девять возгораний общей площадью 188,9 гектаров на территории Кавалеровского, Чугуевского, Черниговского, Анучинского муниципальных округов, а также в Лесозаводском городском округе и Спасском муниципальном районе. Восемь из них ликвидировано силами 79 человек и 18 единиц техники.

Еще одно возгорание, площадью 40 гектаров, локализовано в Чугуевском округе, огонь тушат 14 человек и две единицы техники.

На землях иных категорий зарегистрировано 17 пожаров общей площадью 566 гектаров. Возгорания произошли в Яковлевском, Пожарском, Красноармейском, Анучинском и Ханкайском муниципальных округах, в Спасском районе, а также в Уссурийском, Лесозаводском и Арсеньевском городских округах. Все они были ликвидированы силами 120 пожарных и 28 единиц техники.

Напомним, на территории большинства муниципалитетов региона действует особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, например, запрет на посещение гражданами лесов, а также усиливает ответственность за нарушение пожарной безопасности и подразумевает крупные штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение противопожарных мер. Для граждан взыскание за такие нарушения, если они привели к лесному пожару, может составить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

пожары