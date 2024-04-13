За сутки в Приморье зарегистрировано 26 природных пожаров площадью более 750 га

Напомним, на территории большинства муниципалитетов региона действует особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, например, запрет на посещение гражданами лесов, а также усиливает ответственность за нарушение пожарной безопасности и подразумевает крупные штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение противопожарных мер. Для граждан взыскание за такие нарушения, если они привели к лесному пожару, может составить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.