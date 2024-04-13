ВС РФ сорвали попытку усиления передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Старомайорского», — приводит его слова «Интерфакс».
Помимо этого, Гордеев отметил, что военным ВС РФ также представилось возможным улучшить свое положение по переднему краю.
Также, по словам Гордеева, на южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 205 своих боевиков, одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), три пикапа, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и два склада боеприпасов.
Ранее в этот же день советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что у боевиков ВСУ на линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) нет возможности выстраивать первый эшелон своей обороны.
12 апреля Кимаковский сообщил, что перелом в пользу военных Вооруженных сил РФ на данный момент можно наблюдать на всех фронтах на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль 11 апреля признал, что ВСУ в зоне боевых действий уступают в численности российским военным примерно в 7−10 раз.
6 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.
Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.