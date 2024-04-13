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Омских должников стали вешать на «доску позора»

Баннеры с их изображениями и личными данными появились на центральных улицах города.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на пересечении улиц Красный путь и Рабиновича появился необычный билборд. Вместо привычной рекламы на нем размещены фотография 50-летнего омича и его персональные данные. Конструкция возникла здесь по инициативе службы судебных приставов по Омской области. Мужчина задолжал за коммунальные платежи и выплату алиментов.

— Позиция Роскомнадзора такова, что обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия человека может осуществляться в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, — прокомментировали в ведомстве. — Данными полномочиями воспользовались судебные приставы отдела судебных приставов по Советскому административному округу совместно с взыскателем — АО «Омск РТС».

Злостный неплательщик еще с 2023 года объявлен в розыск. За тепло и горячую воду он задолжал 168 тысяч рублей, по алиментам — 292 тысячи. По адресу регистрации должник не проживает, поэтому судебные приставы решили вынести информацию о нем в массы — на билборде указан номер телефона ГУ ФССП России по Омской области, по которому можно сообщить о месте нахождения должника.

Отметим, что некоторое время назад практика размещения портретов злостных неплательщиков на рекламных щитах в Омске уже была, однако просуществовала не так долго.

ЖКХ