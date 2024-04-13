Омских должников стали вешать на «доску позора»

Злостный неплательщик еще с 2023 года объявлен в розыск. За тепло и горячую воду он задолжал 168 тысяч рублей, по алиментам — 292 тысячи. По адресу регистрации должник не проживает, поэтому судебные приставы решили вынести информацию о нем в массы — на билборде указан номер телефона ГУ ФССП России по Омской области, по которому можно сообщить о месте нахождения должника.