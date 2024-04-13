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Рыжего кота выкинули из окна высотки в Новосибирске

Новосибирцы нашли под окнами высотки окровавленного кота.

Источник: Комсомольская правда

Жители многоэтажки на улице Виталия Потылицына в Новосибирске заявили об издевательствах над рыжим котом. По их словам, его выкинули из окна хозяева-живодёры. Соседи спасли несчастное животное и требуют, чтобы обидчиков наказали.

— Кот выжил, потому, что ему сразу оказали помощь. — рассказали новосибирцы в «АСТ-54».

Рыжего отвезли к ветеринарам. По прогнозам врачей, кот будет жить. Его, говорят новосибирцы, передали в заботливые руки.

Квартира, из которой выкинули кота, установлена. Туда уже приходил участковый.

Новосибирцы требуют наказать обидчиков животного. Они хотят, чтобы те понесли наказание по закону.

флора и фауна