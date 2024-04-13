Рыжего кота выкинули из окна высотки в Новосибирске

Жители многоэтажки на улице Виталия Потылицына в Новосибирске заявили об издевательствах над рыжим котом. По их словам, его выкинули из окна хозяева-живодёры. Соседи спасли несчастное животное и требуют, чтобы обидчиков наказали.
— Кот выжил, потому, что ему сразу оказали помощь. — рассказали новосибирцы в «АСТ-54».
Рыжего отвезли к ветеринарам. По прогнозам врачей, кот будет жить. Его, говорят новосибирцы, передали в заботливые руки.
Квартира, из которой выкинули кота, установлена. Туда уже приходил участковый.
Новосибирцы требуют наказать обидчиков животного. Они хотят, чтобы те понесли наказание по закону.