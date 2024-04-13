Стали известны подробности гибели ученика школы-интерната в Актобе

«Ученик восьмого класса упал без сознания в своей комнате. После этого учащиеся позвали воспитателя, который находился рядом. Воспитатель первую медицинскую помощь сделал, потому что тренер — действующий: у него есть сертификат. Потом вызвали сразу скорую помощь», — рассказал директор учебного заведения, где учился подросток.