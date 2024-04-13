Стали известны подробности гибели ученика школы-интерната в Актобе

Известно, что погибший профессионально занимался вольной борьбой. Вечером 11 апреля мальчик неожиданно потерял сознание.
«Ученик восьмого класса упал без сознания в своей комнате. После этого учащиеся позвали воспитателя, который находился рядом. Воспитатель первую медицинскую помощь сделал, потому что тренер — действующий: у него есть сертификат. Потом вызвали сразу скорую помощь», — рассказал директор учебного заведения, где учился подросток.
Врачи скорой тоже не смогли реанимировать мальчика — юный борец скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Полиция выясняет, что стало причиной смерти 13-летнего ребенка. Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится также расследование в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям.
По информации телеканала, у погибшего мальчика есть брат-близнец, он учился и жил вместе с ним. В администрации школы-интерната сообщили, что ребята живут в двухместных комнатах, однако журналистов туда не пустили.