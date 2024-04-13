У кого пресс крепче: в Приморье пасынок убил отчима из-за спора

Как удалось выяснить следователям, 24 апреля 2020 года мужчины распивали алкоголь, а затем поспорили. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, они выясняли, у кого крепче пресс. Но в какой-то момент ситуация ухудшилась и переросла в настоящий конфликт, во время которого Павел избил отчима ногами, от чего тот скончался.