У кого пресс крепче: в Приморье пасынок убил отчима из-за спора

Следственный комитет Приморья продолжает раскрывать преступления, совершенные несколько лет назад. На этот раз сотрудники нашли убийцу 72-летнего жителя села Лазо. В 2020 году мужчина погиб от рук своего пасынка Павла Казмирука, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Как удалось выяснить следователям, 24 апреля 2020 года мужчины распивали алкоголь, а затем поспорили. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, они выясняли, у кого крепче пресс. Но в какой-то момент ситуация ухудшилась и переросла в настоящий конфликт, во время которого Павел избил отчима ногами, от чего тот скончался.
Долгое время преступление не удавалось раскрыть в первую очередь из-за отсутствия доказательств, к тому же сам Павел свою вину не признавал. Однако позже появился свидетель:
«Обвиняемый рассказал ему, что избил отчима во время спора и совместного распития спиртного», — рассказали в следственном комитете.
Отпираться Павел больше не мог и во всем признался, подробно рассказав и показав, как было совершено преступление.
Уголовное дело завели по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Теперь приморцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет, а пока что он находится под стражей.