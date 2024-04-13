В Волгоградской области поезд протаранил выехавший на рельсы грузовик

Выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся товарным поездом завершился столкновением на переезде в Волгоградской области.
12 апреля в 14.10 между станциями Урюпино и Алексиково водитель за рулем грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения, поскольку расстояние оказалось несущественным, сообщили в компании-перевозчике.
В результате инцидента никто не пострадал. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Водителям рекомендуют проявлять осторожность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.