В Волгоградской области поезд протаранил выехавший на рельсы грузовик

12 апреля в 14.10 между станциями Урюпино и Алексиково водитель за рулем грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения, поскольку расстояние оказалось несущественным, сообщили в компании-перевозчике.