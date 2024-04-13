Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области поезд протаранил выехавший на рельсы грузовик

Выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся товарным поездом завершился столкновением на переезде в Волгоградской области.

Источник: Волгоградская правда

Выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся товарным поездом завершился столкновением на переезде в Волгоградской области.

12 апреля в 14.10 между станциями Урюпино и Алексиково водитель за рулем грузовика выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения, поскольку расстояние оказалось несущественным, сообщили в компании-перевозчике.

В результате инцидента никто не пострадал. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Водителям рекомендуют проявлять осторожность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.