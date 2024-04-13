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Омичей предупредили об ухудшении качества колодезной воды

В нее могут попасть паводковые воды с возбудителями инфекций.

Источник: Комсомольская правда

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как может сказаться паводок на воде из колодца или скважины — пить ее в этот период небезопасно.

— В паводковый период, при подъеме уровня грунтовых вод в них может попасть загрязненная вода с поверхности почвы, — пояснили в ведомстве.

Вместе с такой водой в источник водоснабжения могут попасть и возбудители опасных инфекций: гепатита, дизентерии, брюшного тифа, ротавируса.

Роспотребнадзор призвал жителей региона, использующих колодезную воду, не использовать ее в хозяйственных целях и не пить в сыром виде. Предпочтительнее использовать кипяченую или бутилированную.

здоровье
Роспотребнадзор