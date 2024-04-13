Пенсионерка из Тулуна получит денежную компенсацию после падения в магазине

Пожилая женщина обратилась с иском в суд. Тулунский городской суд требования иска удовлетворил и взыскал 15 тысяч рублей. Вместе с тем, назначенная сумма оказалась сильно заниженной и установленной без учета того факта, что женщина является пенсионером по возрасту и относится к социально-незащищенной категории граждан.