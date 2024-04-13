Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Тулуна получит денежную компенсацию после падения в магазине

Суд взыскал в отношении пожилой женщины 30 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Тулуне упавшей в магазине пенсионерке выплатили компенсацию морального вреда после вмешательства межрайонной прокуратуры. Установлено, что женщина получила травму. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Пожилая женщина обратилась с иском в суд. Тулунский городской суд требования иска удовлетворил и взыскал 15 тысяч рублей. Вместе с тем, назначенная сумма оказалась сильно заниженной и установленной без учета того факта, что женщина является пенсионером по возрасту и относится к социально-незащищенной категории граждан.

Прокуратура обжаловала решение суда, подав апелляцию. Иркутский областной суд поддержал позицию прокуратуры и увеличил сумму до 30 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

здоровье