Пенсионерка из Тулуна получит денежную компенсацию после падения в магазине

В Тулуне упавшей в магазине пенсионерке выплатили компенсацию морального вреда после вмешательства межрайонной прокуратуры. Установлено, что женщина получила травму. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Пожилая женщина обратилась с иском в суд. Тулунский городской суд требования иска удовлетворил и взыскал 15 тысяч рублей. Вместе с тем, назначенная сумма оказалась сильно заниженной и установленной без учета того факта, что женщина является пенсионером по возрасту и относится к социально-незащищенной категории граждан.
Прокуратура обжаловала решение суда, подав апелляцию. Иркутский областной суд поддержал позицию прокуратуры и увеличил сумму до 30 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.