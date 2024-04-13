Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю мошенники похитили у жителей Иркутской области 22 млн рублей

Жертвами аферистов за неделю стали 48 человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую рабочую неделю в Иркутской области от действий мошенников пострадало 48 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— В общем аферисты похитили порядка 22 млн рублей. Только один из пострадавших перевел мошенникам около 4 млн рублей, — рассказывают в полиции.

По словам 57-летнего мужчины, ему позвонил неизвестный и представился работником Центробанка. Он пояснил, что с личного счета жертвы пытаются похитить деньги. Сибиряк поверил звонившему и перевел деньги на «резервный счет».

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В полиции добавили, что в основном аферисты используют стандартные схемы. В частности, жертвам сообщают о взломах карт, счетов, портала госуслуг. Кроме этого, мошенники представляются сотрудниками сотовой связи, официальных органов.