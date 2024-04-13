За неделю мошенники похитили у жителей Иркутской области 22 млн рублей

За прошедшую рабочую неделю в Иркутской области от действий мошенников пострадало 48 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— В общем аферисты похитили порядка 22 млн рублей. Только один из пострадавших перевел мошенникам около 4 млн рублей, — рассказывают в полиции.
По словам 57-летнего мужчины, ему позвонил неизвестный и представился работником Центробанка. Он пояснил, что с личного счета жертвы пытаются похитить деньги. Сибиряк поверил звонившему и перевел деньги на «резервный счет».
Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В полиции добавили, что в основном аферисты используют стандартные схемы. В частности, жертвам сообщают о взломах карт, счетов, портала госуслуг. Кроме этого, мошенники представляются сотрудниками сотовой связи, официальных органов.