Момент массового ДТП во Владивостоке попал на видео

На выезде из Владивостока произошло массовое ДТП. Момент аварии выложили в телеграм-канале «Автогарант».
Судя по кадрам, водитель Subaru Forester ехал быстрее, чем движущийся поток машин. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль марки Mazda, а сам после удара слетел на обочину.
В результате столкновения Mazda развернуло и откинуло на соседнюю полосу прямо в Honda Vezel, которую перебросило на припаркованные машины.
По данным телеграм-канала «Город В», у виновника аварии нет полиса ОСАГО.