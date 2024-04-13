Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент массового ДТП во Владивостоке попал на видео

Водитель иномарки устроил массовую аварию на выезде из города.

На выезде из Владивостока произошло массовое ДТП. Момент аварии выложили в телеграм-канале «Автогарант».

Судя по кадрам, водитель Subaru Forester ехал быстрее, чем движущийся поток машин. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль марки Mazda, а сам после удара слетел на обочину.

В результате столкновения Mazda развернуло и откинуло на соседнюю полосу прямо в Honda Vezel, которую перебросило на припаркованные машины.

По данным телеграм-канала «Город В», у виновника аварии нет полиса ОСАГО.