ДТП с участием трех иномарок произошло на улице Лермонтова в Иркутске

Напомним, что вечером 8 апреля произошло ДТП с участием четырех автомобилей на улице Чкалова в Иркутске. Происшествие снял на видео один из проезжающих мимо автомобилистов. Авария случилась в районе Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета.