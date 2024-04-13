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ДТП с участием трех иномарок произошло на улице Лермонтова в Иркутске

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске произошло ДТП с участием трех легковушек на улице Лермонтова утром 13 апреля. Существенных повреждений автомобилей в результате столкновения не выявлено. Подробности инцидента и информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, что вечером 8 апреля произошло ДТП с участием четырех автомобилей на улице Чкалова в Иркутске. Происшествие снял на видео один из проезжающих мимо автомобилистов. Авария случилась в районе Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета.