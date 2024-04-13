Полицейские задержали вандала, который раскрасил автомобили скорой помощи

Вандалом, который разукрасил графитти машины скорой помощи на подстанции в Ленинском районе, оказался 18-летний челябинец. Молодой человек ночью 11 апреля проник на подстанцию и аэрозольной краской разрисовал две машины. Хулигана задержали полицейские.
— В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали нарушителя. Им оказался местный житель, 2005 года рождения, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В отношении парня составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Сам же челябинец в содеянном раскаялся и извинился за свои действия.
Напомним, произошедшее вызвало большой общественный резонанс, дело взяло на контроль руководство УМВД России по г. Челябинску.