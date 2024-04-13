Главе СКР доложат о расследовании дела об избиении подростками волгоградцев

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по факту хулиганских действий подростков, которые избили в общественном транспорте двух мужчин.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, в Волгоградской области в связи с избиением двух мужчин в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Поводом для инцидента стало замечание, высказанное в адрес подростков из-за их поведения.
В результате одному из пострадавших потребовалась помощь медиков.
Стражи порядка установили личности 9 подозреваемых в возрасте от 13 до 18 лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, следственные действия продолжаются.
Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.