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Главе СКР доложат о расследовании дела об избиении подростками волгоградцев

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по факту хулиганских действий подростков, которые избили в общественном транспорте двух мужчин.

Источник: Волгоградская правда

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по факту хулиганских действий подростков, которые избили в общественном транспорте двух мужчин.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в Волгоградской области в связи с избиением двух мужчин в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Поводом для инцидента стало замечание, высказанное в адрес подростков из-за их поведения.

В результате одному из пострадавших потребовалась помощь медиков.

Стражи порядка установили личности 9 подозреваемых в возрасте от 13 до 18 лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, следственные действия продолжаются.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

СК