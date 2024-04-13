Главе СКР доложат о расследовании дела об избиении подростками волгоградцев

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в Волгоградской области в связи с избиением двух мужчин в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Поводом для инцидента стало замечание, высказанное в адрес подростков из-за их поведения.