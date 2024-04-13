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На Юнусабаде произошла смертельная авария. Молодой водитель без прав сбил пешехода

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера днем в Юнусабадском районе Ташкента 19-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Авария произошла 12 апреля в 12:30 на 14-м квартале Юнусабада на улице Юнусота.

За рулем автомобиля «Нексия-3» находился 19-летний водитель без воительских прав. Он сбил 49-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Водителю грозит тюремный срок до семи лет.

ГУВД Ташкента выражает соболезнование родственникам погибшего пешехода и просит всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Напомним, что в начале апреля в Андижане в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека.