Находившегося в розыске россиянина задержали в алматинском аэропорту

Он прибыл в мегаполис из Москвы — авиарейсом Внуково — Алматы.
Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года. Его подозревают в незаконном вовлечении граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженные подразделения, вооруженные конфликты или военные действия на территории других государств.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции, сообщили в МВД.
11 апреля в городе Нальчике Кабардино-Балкарской республики России силовики ликвидировали двух боевиков.