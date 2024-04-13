Находившегося в розыске россиянина задержали в алматинском аэропорту

Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года. Его подозревают в незаконном вовлечении граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженные подразделения, вооруженные конфликты или военные действия на территории других государств.