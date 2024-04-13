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В Красновишерске простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим

Юрий Хроменков погиб 25 марта.

В пятницу, 12 апреля, в Красновишерске проводили в последний путь погибшего в спецоперации 45-летнего Юрия Хроменкова. Юрий пал в боях на территории ДНР 25 марта.

— Юрий учился в средней школе № 1, после — служба в армии, где получил звание старшего сержанта. Всю свою жизнь работал водителем на лесовозах, хорвестерах, автобусах.

Был добрым, отзывчивым человеком, опорой своей семьи. Заключив контракт Отечество, отстаивать мир для всех нас, для нынешнего и будущего поколений, — рассказали о погибшем бойце в администрации Красновишерска.