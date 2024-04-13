Автомобиль в Башкирии опрокинулся в кювет — три человека погибли

В госавтоинспекции сообщили, что на 2 км автодороги Красная Башкирия — Покровка водитель за рулем «Хендай Акцент», обгоняя другой автомобиль, не справилась с управлением и съехала в правый кювет. В результате автомобиль опрокинулся.
Все трое погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.
— Для установления всех обстоятельств и координации работы на место происшествия выезжал врио начальника УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Олег Дмитриев и сотрудники экспертно-криминалистического центра ведомства, — прокомментировали в госавтоинспекции.