Автомобиль в Башкирии опрокинулся в кювет — три человека погибли

В госавтоинспекции сообщили, что на 2 км автодороги Красная Башкирия — Покровка водитель за рулем «Хендай Акцент», обгоняя другой автомобиль, не справилась с управлением и съехала в правый кювет. В результате автомобиль опрокинулся.