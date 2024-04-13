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Автомобиль в Башкирии опрокинулся в кювет — три человека погибли

В Абзелиловском районе произошла смертельная авария, в результате которой погибли 74-летняя женщина-водитель и двое ее пассажиров.

В госавтоинспекции сообщили, что на 2 км автодороги Красная Башкирия — Покровка водитель за рулем «Хендай Акцент», обгоняя другой автомобиль, не справилась с управлением и съехала в правый кювет. В результате автомобиль опрокинулся.

Все трое погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

— Для установления всех обстоятельств и координации работы на место происшествия выезжал врио начальника УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Олег Дмитриев и сотрудники экспертно-криминалистического центра ведомства, — прокомментировали в госавтоинспекции.