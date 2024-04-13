В красноярских Черемушках из-за размыва дамбы ввели режим ЧС

Администрация города ввела режим ЧС на объекте. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владислав Логинов.
«Признать ситуацию, сложившуюся вследствие размыва гребня гидротехнического сооружения на ручье Черемуховка озера Черемуховое, представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Перевести органы управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края в режим функционирования “Повышенная готовность”», — говорится в документе на сайте мэрии.
Чрезвычайная ситуация муниципального характера может возникнуть в границах СНТ № 1 «Черемушки» на улице Заречная.
Департамент горхозяйства должен провести аварийно-восстановительные работы. В случае необходимости пострадавшее население вывезут с территории в пункты временного содержания. Силы САТП будут нести круглосуточное дежурство на месте размыва.
Администрации Ленинского района развернет пункты временного содержания в Правобережном ДК. С населением проведут разъяснительную беседу.