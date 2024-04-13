Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации

С начала паводкого периода спасено 102 328 человек, из них 37 537 детей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.