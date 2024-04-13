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Спасатели нашли тело третьего утонувшего в Бурджаре. Прокуратура раскрыла некоторые детали происшествия

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Утонувшие в ташкентском канале Бурджар были иностранцами. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Вчера спасатели нашли тело мужчины, который бросился спасать упавшего в канал мальчика. Им оказался 43-летний гражданин Китая. Мужчина был переводчиком и временно пребывал в Узбекистане.

Сообщается, что он прыгнул в воду первым, чтобы спасти ребенка. С женщиной и ее сыном он знаком не был.

Напомним, что 10 апреля в канале утонули три человека — женщина с ребенком и мужчина. Тела женщины и мальчика были обнаружены в тот же день. Они были россиянами.

Прокуратура Чиланзарского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.