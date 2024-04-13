Спасатели нашли тело третьего утонувшего в Бурджаре. Прокуратура раскрыла некоторые детали происшествия

Вчера спасатели нашли тело мужчины, который бросился спасать упавшего в канал мальчика. Им оказался 43-летний гражданин Китая. Мужчина был переводчиком и временно пребывал в Узбекистане.
Сообщается, что он прыгнул в воду первым, чтобы спасти ребенка. С женщиной и ее сыном он знаком не был.
Напомним, что 10 апреля в канале утонули три человека — женщина с ребенком и мужчина. Тела женщины и мальчика были обнаружены в тот же день. Они были россиянами.
Прокуратура Чиланзарского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.