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В Новосибирске на машины с моста упали камни, прокуратура начала проверку

Инцидент произошел 7 апреля в месте, которое получило неофициальное название «кольцо ада».

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства повреждения транспорта под железнодорожным мостом. Сообщается, что 7 апреля с путепровода на площади Труда на автомобили падал щебень..

Путепровод, расположенный между площадью Труд и площадью Энергетиков, находится на балансе дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, которая является структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Транспортная прокуратура Новосибирска проводит надзорные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, в том числе при эксплуатации и обслуживании инженерных сооружений.
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