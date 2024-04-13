В Новосибирске на машины с моста упали камни, прокуратура начала проверку

Путепровод, расположенный между площадью Труд и площадью Энергетиков, находится на балансе дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, которая является структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Транспортная прокуратура Новосибирска проводит надзорные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, в том числе при эксплуатации и обслуживании инженерных сооружений.

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