В Башкирии молодой парень стал случайной жертвой стрельбы мигранта

Трагедия произошла в местном клубе «Усадьба», где повздорили две нетрезвые компании. Молодой парень стал случайным свидетелем ссоры подвыпивших мужчин и поплатился жизнью.
Все происходило на первом этаже ишимбайского питейного заведения. Данила поднялся с цоколя наверх, чтобы пройти в караоке-бар. И надо же так случиться, что именно в этот момент один из участников конфликта — 36-летний Марзпетуни Галустян достал травматический пистолет и принялся хаотично палить в своих обидчиков, стоящих напротив. Но пуля не задела оппонентов, а полетела прямиком в висок случайного свидетеля разборки. Молодой человек упал и больше не поднимался. Пуля полностью размозжила ему мозг.
Данила Рахимкулова увезли в реанимацию отделения нейрохирургии больницы Стерлитамака, где он спустя сутки скончался. Парень так и не пришел в сознание. Врачи говорили родным, что если он и выживет, то останется «овощем».
Убийца Галустян, который в Ишимбае владеет шашлычной «Ной», пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск. Спустя шесть дней стрелка по ориентировке башкирской полиции задержали в Волгоградской области. Попутный автомобиль, на котором он ехал в сторону города Ростов-на-Дону, остановили сотрудники госавтоинспекции. Теперь пойманный беглец ответит за убийство и, если суд признает его виновным, отправится в российскую колонию на 15 лет.
Другие участники разборки — уроженец Армении Галустян, имеющий российское гражданство, тоже сбежали с места происшествия, а вместе с ним и двое его друзей — уроженцы Азербайджана 30-летний Нурлан Наджафор и 31-летний Вугар Сулейманов. Позже в соцсетях Сулейманов написал, что он тут не при чем и его, якобы, вообще не было в кафе.