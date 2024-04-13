В Башкирии молодой парень стал случайной жертвой стрельбы мигранта

Все происходило на первом этаже ишимбайского питейного заведения. Данила поднялся с цоколя наверх, чтобы пройти в караоке-бар. И надо же так случиться, что именно в этот момент один из участников конфликта — 36-летний Марзпетуни Галустян достал травматический пистолет и принялся хаотично палить в своих обидчиков, стоящих напротив. Но пуля не задела оппонентов, а полетела прямиком в висок случайного свидетеля разборки. Молодой человек упал и больше не поднимался. Пуля полностью размозжила ему мозг.