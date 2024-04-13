Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тибете произошло землетрясение

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте.

Источник: © РИА Новости

Уточняется, что подземный толчок зафиксировали в 13.44 субботы (8.44 мск) в округе Нгари. Ээпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.