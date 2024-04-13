В Тибете произошло землетрясение

Уточняется, что подземный толчок зафиксировали в 13.44 субботы (8.44 мск) в округе Нгари. Ээпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте.
Уточняется, что подземный толчок зафиксировали в 13.44 субботы (8.44 мск) в округе Нгари. Ээпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.