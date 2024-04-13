Бетонный козырек подъезда обрушился в жилом доме на Ангарской в Минске

По словам первого заместителя директора — главного инженера ЖКХ Заводского района Александра Исакова, обрушение козырька случилось 11 апреля 2024 года в четвертом подъезде дома по улице Ангарская, 80. Он уточнил, что обрушение ликвидировали в течение 40 минут, акцентировав внимание на том, что никто не пострадал.