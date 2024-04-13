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Бетонный козырек подъезда обрушился в жилом доме на Ангарской в Минске

В Минске в жилом доме обрушился бетонный козырек подъезда.

Источник: t.me/zav_minsk

В Минске бетонный козырек подъезда обрушился в жилом доме на Ангарской. Подробности озвучили в администрации Заводского района.

По словам первого заместителя директора — главного инженера ЖКХ Заводского района Александра Исакова, обрушение козырька случилось 11 апреля 2024 года в четвертом подъезде дома по улице Ангарская, 80. Он уточнил, что обрушение ликвидировали в течение 40 минут, акцентировав внимание на том, что никто не пострадал.

Исаков добавил, что указанный дом был введен после капитального ремонта в августе 2023 года. Он сообщил, что были приняты все меры, связанные с обеспечением безопасности в остальных семи подъездах дома.

— Приняты дополнительные меры по исключению возможного обрушения остальных козырьков.

Кроме того, он проинформировал, что сейчас создана комиссия, для расследования причин случившегося. Результаты станут известны 15 апреля.