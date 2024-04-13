Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский автобус, следовавший из Нукуса в Алматы, попал в крупное ДТП. Двое погибли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня ранним утром в Джизакской области произошло ДТП — пассажирский автобус Yutong врезался в заднюю часть грузовика Howo. Два человека погибли, трое пострадали, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным Джизакского УВД, авария случилась на 998-м километре автодороги М-39 Ташкент — Термез в Шараф-Рашидовском районе. Автобус ехал из Нукуса в Алматы.

В результате ДТП от полученных травм скончались два жителя Каракалпакстана. Травмы различной степени тяжести получили еще три узбекистанца и гражданин Франции. Им оказывают медицинскую помощь.

Также принимаются меры по доставке других пассажиров автобуса до места назначения.

Напомним, что недавно под Самарой опрокинулся автобус, везший граждан Узбекистана в Нижний Новгород. Двое погибли, 22 человека пострадали.