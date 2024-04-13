Пассажирский автобус, следовавший из Нукуса в Алматы, попал в крупное ДТП. Двое погибли

По данным Джизакского УВД, авария случилась на 998-м километре автодороги М-39 Ташкент — Термез в Шараф-Рашидовском районе. Автобус ехал из Нукуса в Алматы.
В результате ДТП от полученных травм скончались два жителя Каракалпакстана. Травмы различной степени тяжести получили еще три узбекистанца и гражданин Франции. Им оказывают медицинскую помощь.
Также принимаются меры по доставке других пассажиров автобуса до места назначения.
Напомним, что недавно под Самарой опрокинулся автобус, везший граждан Узбекистана в Нижний Новгород. Двое погибли, 22 человека пострадали.