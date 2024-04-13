Грузовой поезд сошёл с рельсов в Свердловской области

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, на место уже прибыл восстановительный поезд Серов-Сортировочный. Из-за инцидента был задержан скоростной электропоезд № 7079 «Финист», следующий из Нижнего Тагила в Карпинск. Пассажиров автобусами доставят от станции Лобва до станции Серов, а пассажиров, купивших билеты до станции Карпинск, отправят к месту назначения на такси.
Также был задержан электропоезд № 127 сообщением Екатеринбург — Приобье и изменен маршрут поезда № 128 Приобье — Екатеринбург, он будет отправлен через Алапаевск.
В СвЖД сообщили, что никто из людей не пострадал. Создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий.
Как сообщалось ранее, под Серовом из-за промерзания железнодорожной стрелки с рельсов сошел поезд.